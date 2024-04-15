Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Frühling

Staffel 6Folge 17vom 15.04.2024
Frühling

FrühlingJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 17: Frühling

42 Min.Folge vom 15.04.2024

Endlich ist der Frühling da - und sein Erwachen löst sehr unterschiedliche Gefühle aus. Mamie Baldwin betrachtet voll Nostalgie ihren Rosenstrauch, der eingegangen ist. Sie fürchtet, dies sei ein Vorzeichen dafür, dass sie ihren letzten Frühling erlebt ... Die Jugend indessen widmet sich ganz der Liebe: Jim Bob und Ben "tauschen" ihre Freundinnen und verabreden sich mit der Herzensdame des jeweils anderen, doch dies führt zu unerwarteten Eifersuchtsanfällen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen