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Die Waltons

Das Mädchen am Meer

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 15.04.2024
Das Mädchen am Meer

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Die Waltons

Folge 5: Das Mädchen am Meer

46 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

Bei einem Urlaub am Meer lernt die Familie Walton ein junges Mädchen kennen. Lisa stammt aus England und scheint ziemlich verstört. Obwohl, oder gerade weil ihr Land in Gefahr ist - der Zweite Weltkrieg wütet in Europa nach wie vor -, will sie nicht zurückkehren. Jason nimmt sich des Mädchens an und versucht, ihr zu helfen ...

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