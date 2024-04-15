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Die Waltons

Das erste Enkelkind (1)

Staffel 6Folge 7vom 15.04.2024
Das erste Enkelkind (1)

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Die Waltons

Folge 7: Das erste Enkelkind (1)

46 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12

Die Geburt von Mary Ellens erstem Kind steht kurz bevor. Sie möchte ihr Baby gerne bei den Eltern bekommen, doch ihr Mann Curt plädiert für eine Entbindung im Krankenhaus. Durch Cassie, deren Kind tot geboren wurde, bekommt es Mary Ellen zwar mit der Angst zu tun, dennoch beharrt sie auf einer Hausgeburt. Wird ihr Kind leben?

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