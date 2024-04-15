Die Waltons
Folge 19: Die Operation
43 Min.Folge vom 15.04.2024
Während Emily Baldwin auch dieses Jahr wieder ihren Garten der örtlichen Jugend für ein großes Fest zur Verfügung stellen will und sich voller Freude an die Vorbereitungen macht, reagiert ihre Schwester ungehalten und lustlos: Sie fühlt sich seit einiger Zeit krank und mag nicht ans Feiern denken. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass sie am Grauen Star erkrankt ist und sich einer Operation unterziehen muss. Großmutter Walton muss sie von der OP überzeugen ...
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