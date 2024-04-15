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Die Waltons

Der letzte Strohhalm

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 20vom 15.04.2024
Der letzte Strohhalm

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Die Waltons

Folge 20: Der letzte Strohhalm

43 Min.Folge vom 15.04.2024

Ben Walton hat sich entschlossen, zur Marine zu gehen. Nun muss sein Vater John die Arbeit in seinem Betrieb ganz ohne Hilfe erledigen. Durch einige Unwägbarkeiten verliert er daraufhin seine besten Aufträge. Völlig frustriert ob der Situation stürzt sich John ins "wilde Leben". In Ike findet er hierfür einen begeisterten Partner ...

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