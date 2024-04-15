Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Katey Anne

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 22vom 15.04.2024
Katey Anne

Katey AnneJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Katey Anne

46 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

Nach seinem langen Aufenthalt im Lazarett kehrt John-Boy endlich wieder zu seiner Familie nach Waltons Mountain zurück. Doch er hat ein Problem: Nach seinem Flugzeugabsturz hat er große Gedächtnislücken, die ihm schwer zu schaffen machen. Was ist bei dem Flugzeugabsturz genau passiert? Und wer ist Katey Anne? Ike wird währenddessen verhaftet, weil er sich - trotz schriftlicher Aufforderung - nicht bei der Armee gemeldet hat ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

Alle 1 Staffeln und Folgen