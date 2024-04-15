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Die Waltons

Die Unschuldigen

Staffel 8Folge 5vom 15.04.2024
Die Unschuldigen

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Die Waltons

Folge 5: Die Unschuldigen

43 Min.Folge vom 15.04.2024

Olivia setzt sich für eine Kindertagesstätte ein, damit die Arbeiter aus der Rüstungsfabrik ihre Kinder tagsüber an einem sicheren Ort unterbringen können. Doch auch heitere Angelegenheiten beschäftigen die Waltons: Ike und Corabeth feiern demnächst ihren fünften Hochzeitstag. Vorbereitungen für die Feier werden getroffen, doch die Tatsache, dass Ike heimlich Tanzstunden bei Rose nimmt, führt zu großer Eifersucht bei Corabeth, die glaubt, ihr Mann würde sie betrügen ...

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