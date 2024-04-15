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Die Waltons

Schweigen aus Angst

Staffel 8Folge 9vom 15.04.2024
Schweigen aus Angst

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Die Waltons

Folge 9: Schweigen aus Angst

46 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12

Der Soldat Frank Thatcher wendet sich von der Front aus an das Rote Kreuz, weil er schon lange keinen Brief mehr von seiner Frau erhalten hat, die sonst regelmäßig schrieb. Er fürchtet, dass ihr etwas passiert sei, und seine Ahnungen sind begründet: Darcy wurde vergewaltigt und hat aus Angst darüber geschwiegen. Erst Olivia Walton kann sie sich anvertrauen, und diese setzt nun alles daran, den Täter zu finden. Unterdessen treffen Nachrichten vom vermissten John-Boy ein ...

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