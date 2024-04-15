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Die Waltons

Ein echter Freund (1)

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 2vom 15.04.2024
Ein echter Freund (1)

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Die Waltons

Folge 2: Ein echter Freund (1)

47 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

Johns Mitarbeiter Harley Foster soll eine Lieferung außerhalb der Stadt übernehmen. Während er unterwegs ist, muss sich John mit Vorurteilen und Rufschädigung seitens seiner Mitbürger auseinandersetzen: Diese halten nämlich Harley für einen entflohenen Sträfling, der vor einiger Zeit des Mordes angeklagt wurde, aber aus der Haft entkommen konnte. Die Gerüchteküche in Walton's Mountain brodelt - doch John hält es für ausgeschlossen, dass Harley ein Verbrecher ist ...

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