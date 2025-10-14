Dope Girls
Folge 2: Kein Wässerchen trüben
52 Min.Ab 12
Während die Saluccis nach ihrem verschwundenen Erben suchen, müssen Kate und Billie eine Leiche verschwinden lassen. Violet wird aufgetragen, sich undercover in eine Gefängniszelle einzuschleusen. Doch dort angekommen werden ihre Fähigkeiten und ihre Moral auf die Probe gestellt.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
