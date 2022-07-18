Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strammer Max

SAT.1Folge vom 18.07.2022
43 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Sarah (35) & Jörg (57), Angelika (30) & Jürgen (42) sowie Kerstin (55) & Jürgen (60).

