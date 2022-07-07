Backfisch mit RemouladensauceJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 07.07.2022: Backfisch mit Remouladensauce
43 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Mütter und ihre Kinder: Nicole (45) & Lukas (21), Gabi (58) & Felix (22) sowie Melanie (38) & Tamina (19).