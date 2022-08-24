Rinderfilet mit Kruste und Griess-GnocchiJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 24.08.2022: Rinderfilet mit Kruste und Griess-Gnocchi
43 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Rinderfilet mit Kruste und Griess-Gnocchi: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Liebespaare Patricia (48) & Julia (34), Jacky (24) & Luis (24) sowie Steffen (40) & Stefanie (35) an.