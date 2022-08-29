Schweinekotelett mit WeißkohlJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 29.08.2022: Schweinekotelett mit Weißkohl
43 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Tim (27) & Mara (25), Stefanie (53) & Alfred (53) sowie Simone (43) & Tobias (44).