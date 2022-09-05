Enchiladas mit Bohnen-Mais-SalatJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 05.09.2022: Enchiladas mit Bohnen-Mais-Salat
43 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Anna (24) & Julian (28), Andre (45) & Jennifer (37) sowie Sava (53) & Stephanie (25).