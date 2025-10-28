Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Der letzte Ausweg

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 28.10.2025
Der letzte Ausweg

Der letzte AuswegJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 8: Der letzte Ausweg

46 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Ein Fußgänger entdeckt den leblosen Körper von David Jacoby, der über einem Brückengeländer hängt. Offenbar starb der leidenschaftliche Jäger an einem Kopfschuss. Zunächst sieht alles nach Mord aus, doch dann wendet sich das Blatt ... Christopher Castro feierte exzessiv seinen College-Abschluss in einer Bar. Am nächsten Tag ist er tot. War sein Alkoholkonsum der Grund dafür?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen