Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 10: Ashes to Ashes
46 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Im ländlichen Texas findet ein Farmer die verbrannten Überreste dreier Menschen. Die Körper waren in einen Teppich eingewickelt und wurden mit Benzin angezündet. Die Polizei geht von einem Gang-Verbrechen aus, doch die Beamten haben keine Handhabe gegen die möglichen Täter. Kann Dr. G helfen? Und: An der Endhaltestelle findet ein Busfahrer einen toten Fahrgast in der letzten Reihe. Was hat den Mann umgebracht, und wie konnte er völlig unbemerkt sterben?
