The Mystery of the Haunted Crossing
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: The Mystery of the Haunted Crossing
Folge 4: 47 Min. Ab 12
An einer Kreuzung in Texas wird eine stark verweste Leiche gefunden. Die Einheimischen sind schockiert, schließlich gilt die Kreuzung als verflucht! Dr. G hat ihre liebe Not, die Identität des Toten zu ermitteln, denn die sterblichen Überreste sind bis zur Unkenntlichkeit verrottet. Daher wird der Fall zu den Akten gelegt - bis es plötzlich eine neue Spur gibt. Außerdem untersucht Dr. G den mysteriösen Tod des 53-jährigen Willie Clarke.
