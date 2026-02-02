Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Suspicious Minds

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 02.02.2026
Suspicious Minds

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 9: Suspicious Minds

46 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Shannon Johnson ist nach einem schweren Unfall querschnittsgelähmt und muss wegen Komplikationen immer wieder ins Krankenhaus. Bei einem dieser Aufenthalte stirbt sie völlig unerwartet. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, wird durch eine gravierende Anschuldigung von Shannons Mutter zu einem Fall für Dr. G. Und: Bei einem fünf Wochen alten Baby werden schwere Kopfverletzungen festgestellt. Sind seine künftigen Adoptiveltern dafür verantwortlich?

SAT.1 GOLD
