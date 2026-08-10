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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Wunder des Schicksals

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 10.08.2026
Wunder des Schicksals

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 11: Wunder des Schicksals

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Ana Lopez ist gerade im Auto unterwegs, als sie ein heftiger Schmerz überkommt. Sie steuert ihren Wagen in den Gegenverkehr. Vier Tage nach dem Unfall stirbt die Rentnerin plötzlich im Krankenhaus. Auch der Tod von Marco Dominguez ist ein Rätsel: Der rüstige Rentner verspürt kurz nach dem Frühstück heftige Magenschmerzen und begibt sich ins Krankenhaus. Dort stirbt er nach erfolglosen Untersuchungen in der Notaufnahme.

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