Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 12: Systemschock
46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um? Bei einem schweren Verkehrsunfall verbrennt ein Trucker bis zur Unkenntlichkeit in seiner Fahrerkabine. Dr. G muss klären, wer der Mann ist und warum er den Unfall verursachte.
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