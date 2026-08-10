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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Gefährliche Spiele

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 10.08.2026
Gefährliche Spiele

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 13: Gefährliche Spiele

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der zwölfjährige David Cody Hudson wird tot in seinem Kinderzimmer gefunden. Um seinen Hals liegt ein Karategürtel. Die Polizei vermutet, dass sich der Junge am Deckenventilator erhängt hat, doch die Familie will das nicht glauben. Dr. G muss die Wahrheit herausfinden. Außerdem gilt es, den plötzlichen Tod eines russischen Wissenschaftlers zügig aufzuklären. Daran hat sowohl die russische Botschaft als auch das FBI größtes Interesse.

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