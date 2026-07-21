Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Geschwindigkeit

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 21.07.2026
Tödliche Geschwindigkeit

Tödliche GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 9: Tödliche Geschwindigkeit

42 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Ein 32-jähriger Mann aus San Antonio sucht wegen Brustschmerzen ein Krankenhaus auf, doch im Behandlungszimmer wird er von heftigen Krämpfen erfasst und stirbt kurz darauf. Waren Drogen im Spiel? Dr. G erklärt außerdem, wie Autofahrer durch einfache Vorsichtsmaßnahmen und umsichtiges Verhalten Unfälle vermeiden und so ihr Leben retten können. Und: Ein Hotelmanager wird tot am Fuß der Treppen zu seinem Apartment gefunden. Ein Unfall oder ein perfider Mord?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 6 Staffeln und Folgen