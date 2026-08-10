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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Ein Drink zu viel

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 10.08.2026
Ein Drink zu viel

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 15: Ein Drink zu viel

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Nachdem er ein Fisch-Sandwich gegessen hat, leidet Hector Nolasco unter heftigen Bauchschmerzen und muss sich übergeben. Drei Tage nach Beginn der Symptome kollabiert der junge Mann und stirbt. Was wie eine Lebensmittelvergiftung aussieht, entpuppt sich bald als etwas völlig anderes ... Betsy Trumbell stirbt augenscheinlich an den Folgen eines Autounfalls, den ein betrunkener Fahrer verursacht hat. Bei der Autopsie kommt jedoch heraus, dass der Unfall nicht die Todesursache war.

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