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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tod einer Unbekannten

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 10.08.2026
Tod einer Unbekannten

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 19: Tod einer Unbekannten

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16

Ein Lkw-Fahrer findet eine Tote am Straßenrand. Das Gesicht der Frau ist zertrümmert, und sie trägt keinen Ausweis bei sich. Alles sieht nach Mord aus. Dr. G muss nun nicht nur die Todesursache ermitteln, sondern auch die Identität der Frau feststellen, damit ihr Mörder überführt werden kann. Cisco Rivera probiert auf einem See sein neues Boot aus. Doch er kehrt nie von dem Trip zurück - Taucher bergen schließlich seine Leiche. Was ist passiert?

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