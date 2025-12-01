Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Überraschende Wende

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 3 vom 30.12.2025
Überraschende Wende

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Überraschende Wende

46 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Nach einem Anfall wird Ruben Delgado leblos von seiner Freundin Luisa Vargas aufgefunden. Die Polizei hat allerdings Zweifel an Luisas Version der Ereignisse. Dr. G muss mit ihrer Autopsie klären, ob Ruben möglicherweise ein Mordopfer ist. Nachdem sie mit Suizid drohte, wurde die schwangere Teenagerin Claudia Alvarez in die Psychiatrie eingewiesen - wo sie nur wenige Tage später tot in ihrem Bett gefunden wird.

SAT.1 GOLD
