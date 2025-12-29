Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 5: Tödliche Mischung
47 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 16
Olga Petrova verbrannte bis zur Unkenntlichkeit in ihrem Apartment. Ihrem Tod war ein Streit mit ihrem Verlobten vorausgegangen, doch der Mann ist unauffindbar. Dr. G versucht, mittels Autopsie Klarheit in den Fall zu bringen. Als der bipolare Tyrell Daniels tot in seiner Wohnung gefunden wird, deutet alles auf Suizid hin. Doch die Angehörigen wollen finale Klarheit und setzen dafür auf die Kompetenz von Dr. G.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick