Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Das Netzwerk der Lügen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2vom 05.01.2026
Folge 2: Das Netzwerk der Lügen

48 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Dr. Frank Olson, ein CIA-Wissenschaftler, stirbt 1953 nach einem Sprung aus dem zehnten Stock eines New Yorker Hotels. Zunächst als Selbstmord gewertet, werfen später freigegebene Geheimdokumente Fragen auf. Sein Sohn Eric sucht nach Antworten: War es Mord, ein gezielter Anschlag oder etwas anderes? Jahrzehnte später sollen eine Exhumierung und eine zweite Autopsie Licht ins Dunkel dieses mysteriösen Falles bringen.

