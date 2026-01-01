Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Das Lächeln des Opfers

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4vom 12.01.2026
Das Lächeln des Opfers

Das Lächeln des OpfersJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 4: Das Lächeln des Opfers

48 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Ein Feuer in einer Garage in Kendall, Florida, enthüllt eine schwer verbrannte Leiche, die zunächst als Ezzat Aboul-Hosn identifiziert wird. Doch die Obduktion der sterblichen Überreste wirft Fragen auf: War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Außerdem: Eine Reihe rätselhafter Todesfälle versetzt eine ganze Region in den USA in Angst. Die Gerichtsmediziner stoßen auf einen Virus, der sich rasant ausbreitet und immer mehr Opfer fordert ...

