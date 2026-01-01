Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Eindeutig Mord?
44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Die zweijährige Caylee Anthony wurde ermordet und im Wald vergraben - ein Fall, der die USA 2008 erschütterte. Dr. G, die die Autopsie durchführte und im Prozess gegen die Mutter aussagte, gewährt nun neue Einblicke. In dieser Folge enthüllt sie bislang unbekannte Details, analysiert die Ermittlungen, das Urteil und die Frage, ob im Fall Caylee Anthony tatsächlich Gerechtigkeit erfolgte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick