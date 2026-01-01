Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Wie man länger lebt

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1 vom 19.01.2026
Wie man länger lebt

Wie man länger lebtJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Wie man länger lebt

48 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Nach über 5000 Autopsien weiß Dr. G, welche Faktoren über Leben und Tod entscheiden. In dieser Folge teilt sie ihre wichtigsten Erkenntnisse und zeigt, dass viele Schicksale durch bewussteres Handeln vermeidbar gewesen wären. Anhand der fünf häufigsten Ursachen für ein vorzeitiges Sterben erklärt sie, wie jeder mit etwas Achtsamkeit seine Lebenszeit verlängern kann.

