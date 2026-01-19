Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Eindeutig Mord?

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1vom 19.01.2026
Eindeutig Mord?

Eindeutig Mord?Jetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 1: Eindeutig Mord?

44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Die zweijährige Caylee Anthony wurde ermordet und im Wald vergraben - ein Fall, der die USA 2008 erschütterte. Dr. G, die die Autopsie durchführte und im Prozess gegen die Mutter aussagte, gewährt nun neue Einblicke. In dieser Folge enthüllt sie bislang unbekannte Details, analysiert die Ermittlungen, das Urteil und die Frage, ob im Fall Caylee Anthony tatsächlich Gerechtigkeit erfolgte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 7 Staffeln und Folgen