Dr. House
Folge 21: Drei Beine
43 Min.Ab 12
House wird im Krankenhaus von seiner Exfreundin Stacy Warner überrascht. Ihr Ehemann leidet unter unerklärlichen Symptomen, Stacy weiß nicht mehr weiter. Sie bittet House um Hilfe ... Cuddy verdonnert House zu einem Vortrag vor einer Gruppe junger Medizinstudenten. Widerwillig nimmt sich House der Aufgabe an - und erteilt den Anfängern eine Lektion, die sie nie wieder vergessen werden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren