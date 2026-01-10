Dr. House
Folge 22: Risiken
43 Min.Ab 12
House hat sich schließlich doch noch dazu durchgerungen, Stacys Ehemann Mark zu behandeln. Die Untersuchungsergebnisse lassen keine eindeutige Diagnose zu, und auch House' therapeutische Maßnahmen zeigen nicht die gewünschte Wirkung. Während House mit seiner Eifersucht kämpft, ringt Mark bald mit dem Tod ...
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
