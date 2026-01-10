Dr. House
Folge 22: Ein Problem ist nur das Leben
43 Min.Ab 12
Kara Mason erleidet in der Badewanne einen Krampfanfall und ertränkt dabei nahezu ihren Säugling Mikey. In der Klinik hat die Frau einen weiteren Anfall und erleidet eine Einblutung ins Gehirn. Wenig später erwischt House die junge Mutter dabei, wie sie versucht, ihren Sohn zu ersticken. Unterdessen versucht House herauszufinden, warum sich Chase auf die Neugeborenenstation versetzen ließ, und ob Cuddy und Wilson tatsächlich ein gemeinsames Date haben ...
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Universal Studios Limited
