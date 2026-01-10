Dr. House
Folge 23: Es nerven Groß und Klein
42 Min.Ab 12
Beim Blitzschach rastet Nate nach einem Gewinn vollkommen aus und schlägt seinen Gegner brutal nieder. Der Junge leidet unter extremen Kopfschmerzen und verhält sich auch Chase und Foreman gegenüber aggressiv und unhöflich. Seine Mutter gibt an, dass der Junge grundsätzlich vollkommen überzogen reagiert. Das Team versucht herauszufinden, ob Nates Leiden psychische oder physische Gründe hat. Unterdessen macht sich House' weiterhin über Foremans Kündigung lustig ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren