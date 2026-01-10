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Dr. House

Menschen machen Fehler

sixxStaffel 3Folge 24vom 10.01.2026
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Dr. House

Folge 24: Menschen machen Fehler

43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Wilson und Chase wollen House dazu bringen, Foreman zum Bleiben zu überreden. Doch House stellt sich wie immer stur. Unterdessen kommt Marina Hernandez, eine schwerkranke Kubanerin, nach Seattle, um sich von House behandeln zu lassen. Das Problem: Sie und ihr Mann haben unterwegs Schiffbruch erlitten und dabei sämtliche medizinischen Unterlagen verloren. Bei einer Untersuchung bricht Foreman der Frau versehentlich den Arm - der Verdacht fällt auf Knochenkrebs ...

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