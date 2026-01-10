Dr. House
Folge 24: Menschen machen Fehler
43 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Wilson und Chase wollen House dazu bringen, Foreman zum Bleiben zu überreden. Doch House stellt sich wie immer stur. Unterdessen kommt Marina Hernandez, eine schwerkranke Kubanerin, nach Seattle, um sich von House behandeln zu lassen. Das Problem: Sie und ihr Mann haben unterwegs Schiffbruch erlitten und dabei sämtliche medizinischen Unterlagen verloren. Bei einer Untersuchung bricht Foreman der Frau versehentlich den Arm - der Verdacht fällt auf Knochenkrebs ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 8: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-7: Universal Studios Limited
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