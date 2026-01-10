Dr. House
Folge 22: Hilf mir!
44 Min.Ab 16
Nachdem ein Baukran auf ein Gebäude gestürzt ist, fährt House mit Cuddy und seinem Team zur Unfallstelle. Vor Ort gibt es zahlreiche Tote und Schwerverletzte. Die Ärzte müssen bei der Versorgung Prioritäten setzen. House entdeckt eine junge Frau unter den Trümmern, deren Bein eingeklemmt ist. Sie will auf keinen Fall eine Amputation und fleht House an, ihr zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren