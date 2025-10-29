Staffel 3Folge 28vom 29.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 28: Eine Entscheidung fürs Leben
Folge vom 29.10.2025
Die Hochzeit von Dr. Quinn und Sully steht bevor. Doch ehe sie vor den Traualtar treten, wollen sie in einem Beratungsgespräch mit Reverend Johnson noch einige Dinge klären. Dabei kommen Geschichten aus der Vergangenheit hoch, die noch nicht abgeschlossen sind. Können Sully und Mike die Unstimmigkeiten beseitigen und unbeschwert heiraten?
