Staffel 4Folge 12vom 18.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 12: Das Weihnachtsgeschenk auf vier Beinen
45 Min.Folge vom 18.11.2025
Kurz vor Weihnachten erhält Dr. Quinn ein ungewöhnliches Geschenk: Ihre Mutter hat ihr den Pudel Fifi zukommen lassen. Der aufgeweckte kleine Hund mischt die gesamte Stadt auf - und geht Brian auf die Nerven: Er soll sich um Fifi kümmern, hat aber gerade nur Sara im Kopf, denn er ist frisch in das Mädchen verliebt und glaubt, dass er mit einem Pudel wenig Eindruck bei ihr macht. Doch dann erhalten Fifi und Brian die Chance, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
