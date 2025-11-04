Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2vom 04.11.2025
Ein faires Spiel

Folge 2: Ein faires Spiel

46 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Die Bewohner von Colorado Springs sind im Baseball-Fieber: Die Finanzen der Stadt sollen aufpoliert werden, damit einige dringend benötigte Gebäude errichtet werden können. Daher haben die Oberen ein Baseball-All-Star-Team herausgefordert, das derzeit durchs Land tourt. Damit die Amateure eine Chance gegen die Profis haben, wird fleißig trainiert ...

