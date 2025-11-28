Staffel 4Folge 20vom 28.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 20: Auge um Auge
46 Min.Folge vom 28.11.2025
In Colorado Springs sind zwei schreckliche Verbrechen geschehen: Rosemary Hart wurde vergewaltigt, ein alter Mann getötet. Beide Taten werden dem Landstreicher Johnny Reed angelastet, der nun am Galgen sterben soll. Nicht alle Bewohner des Ortes befürworten die Todesstrafe - besonders Angehörige und Freunde der Opfer wollen Reed hängen sehen. Doch ist es wirklich gerechtfertigt, jemanden im Namen des Gesetzes zu töten?
