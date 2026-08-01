Staffel 2Folge 1vom 25.08.2026
Das WettrennenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 1: Das Wettrennen
46 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
In der Stadt findet ein Pferderennen statt, und Dr. Quinn möchte mit ihrer Stute teilnehmen. Allerdings lehnt der Veranstalter Frauen im Sattel ab. Auch Doc Cassidy, der das Favoriten-Pferd ins Rennen schickt, erweist sich als Chauvi: Als Dr. Quinn sich fachlich mit dem Mediziner austauschen will, macht er ihr klar, was er von Ärztinnen hält. Doch schon bald müssen die Männer feststellen, dass in so mancher Frau deutlich mehr steckt als eine gute Mutter, Köchin und Hausfrau ...
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