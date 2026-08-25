Staffel 2Folge 6vom 01.09.2026
Sprache des Herzens (1)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 6: Sprache des Herzens (1)
44 Min.Folge vom 01.09.2026
Dr. Quinns Mutter liegt mit der Diagnose Leberkrebs im Krankenhaus. Sofort reist Mike mit ihren Kindern nach Boston, um ihrer Mutter beizustehen. Doch für Dr. Quinn ist schnell klar, dass es sich um eine Fehldiagnose handelt: Elisabeth Quinn hat lediglich eine Lebensmittelvergiftung, die Dr. Quinn mit einer Kräutermischung heilt. Als plötzlich Sully in Boston auftaucht, gerät das wohlgeordnete Leben dort ziemlich durcheinander ...
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