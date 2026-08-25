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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 02.09.2026
Sprache des Herzens (2)

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 7: Sprache des Herzens (2)

49 Min.Folge vom 02.09.2026

Sully ist im feinen Elternhaus von Dr. Quinn untergekommen und fällt mit seiner unkonventionellen Art aus dem Rahmen. Dr. Quinn ist sich unsicher, wie sie mit ihm umgehen soll, da Dr. Burke ebenfalls regelmäßiger Gast bei den Quinns ist und ganz offensichtlich Interesse an Mike hat. Das entgeht auch Sully nicht, und Dr. Quinn und er geraten darüber in Streit. Am Ende steigt Sully in den nächsten Zug nach Hause ...

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