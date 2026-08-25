Staffel 2Folge 7vom 02.09.2026
Sprache des Herzens (2)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 7: Sprache des Herzens (2)
49 Min.Folge vom 02.09.2026
Sully ist im feinen Elternhaus von Dr. Quinn untergekommen und fällt mit seiner unkonventionellen Art aus dem Rahmen. Dr. Quinn ist sich unsicher, wie sie mit ihm umgehen soll, da Dr. Burke ebenfalls regelmäßiger Gast bei den Quinns ist und ganz offensichtlich Interesse an Mike hat. Das entgeht auch Sully nicht, und Dr. Quinn und er geraten darüber in Streit. Am Ende steigt Sully in den nächsten Zug nach Hause ...
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