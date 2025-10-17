Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 19vom 17.10.2025
Was ist Liebe?

Folge 19: Was ist Liebe?

46 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6

Der Valentinstag steht vor der Tür, und auch in Colorado Springs schlagen die Herzen höher: Brian soll einen Aufsatz zum Thema "Was ist Liebe?" schreiben und beobachtet dafür, wie die Menschen in seiner Umgebung miteinander umgehen. Dorothy hingegen möchte am Tag der Liebenden "Romeo und Julia" aufführen. Doch schon bei den Proben herrscht jede Menge Chaos ...

