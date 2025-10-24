Staffel 3Folge 25vom 24.10.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 25: Das große Verbrechen (1)
43 Min.Ab 6
General Custer plant einen Angriff auf die Indianer. Als Sully und Dr. Quinn davon erfahren, versuchen sie alles, um Custer von seinem Plan abzubringen. Doch vergebens: Seine Truppen metzeln am Washita River unzählige Indianer nieder. Nur ein Baby überlebte das Massaker. Bis es zu passenden Adoptiveltern gegeben werden kann, kümmern sich Grace und Robert E. um das Kind.
