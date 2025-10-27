Staffel 3Folge 26vom 27.10.2025
Folge 26: Das große Verbrechen (2)
51 Min.Ab 12
Dr. Quinn und ihre Familie leiden sehr unter dem Massaker an den Cheyenne. Neben der Trauer plagen vor allem Dr. Quinn schwere Depressionen. Die Ärztin ist apathisch und lässt niemanden an sich heran. Doch schließlich bricht sich der ganze angestaute Schmerz tränenreich Bahn, und Dr. Quinn fühlt sich wieder in der Lage, etwas zu unternehmen: Zusammen mit Dorothy will sie einen Zeitungsartikel verfassen und das Massaker aus ihrer Sicht schildern.
