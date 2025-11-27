Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 27.11.2025
Geschäfte mit dem Teufel

Geschäfte mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 19: Geschäfte mit dem Teufel

46 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Reverend Johnson ist aufgeregt: Sein Mentor Reverend Thomas hat sich angekündigt, daher möchte er die marode Kirche renovieren. Da das Geld knapp ist, rät Sully ihm, einen Kredit aufzunehmen. Um ihn zu begleichen, soll Johnson die Bürger bitten, ihm das Geld zurückzuzahlen, das er ihnen geliehen hat. Als er deswegen auf die Menschen zugeht, hat plötzlich jeder eine andere Ausrede, weshalb er seine Schulden nicht begleichen kann. Der Reverend ist bitter enttäuscht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen