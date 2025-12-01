Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 21vom 01.12.2025
Mit Herz und Verstand

Folge 21: Mit Herz und Verstand

46 Min.Folge vom 01.12.2025

Unter der Aufsicht von Reverend Johnson entstand im Indianerreservat eine Schule, an der er und Dr. Quinn als Lehrer tätig sind. Doch bald kommt es zum Konflikt mit Cloud Dancing, denn der Reverend staffiert die Indianerkinder wie Weiße aus und schneidet ihnen die Haare. So sollen sie später besser in der weißen Gesellschaft zurechtkommen. Dem Häuptling ist das natürlich ein Dorn im Auge ...

