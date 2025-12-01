Staffel 4Folge 21vom 01.12.2025
Mit Herz und VerstandJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 21: Mit Herz und Verstand
46 Min.Folge vom 01.12.2025
Unter der Aufsicht von Reverend Johnson entstand im Indianerreservat eine Schule, an der er und Dr. Quinn als Lehrer tätig sind. Doch bald kommt es zum Konflikt mit Cloud Dancing, denn der Reverend staffiert die Indianerkinder wie Weiße aus und schneidet ihnen die Haare. So sollen sie später besser in der weißen Gesellschaft zurechtkommen. Dem Häuptling ist das natürlich ein Dorn im Auge ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick